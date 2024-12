A FIGURA: Di María

O argentino teve a oportunidade para desbloquear a partida, ao converter o penálti que surgiu numa jogada em que o próprio teve influência. Longe estar brilhante na primeira parte, Di María esteve a bom nível e, mais importante, esteve à altura da ocasião quando a equipa mais precisou dele. Já com os encarnados em vantagem, insistiu e bisou na partida para o 2-0 final.

O MOMENTO: minuto 57, penálti para abrir as hostilidades

Estava a demorar para que o Benfica conseguisse furar a defensiva madeirense. Foi já quase quando se completava uma hora de jogo, graças a um penálti marcado com êxito por Di María, depois de infração cometida por mão na bola de Ulisses. Di María rematou a bola e o central brasileiro falhou a abordagem, cortando com o braço. Da marca dos 11 metros, o argentino abriu caminho ao triunfo.

OUTROS DESTAQUES:

Lucas França: Que exibição do guarda-redes brasileiro do Nacional! O Benfica criou inúmeras oportunidades, mas Lucas França evidenciou-se com pelo menos quatro defesas de grande nível. Sem culpas nos golos sofridos.

Otamendi: exibição segura e acertada na defesa do Benfica. Ganhou todos os 11 duelos que disputou.

Kökcü: Teve o golo nos pés, ainda o resultado estava a zeros. Ainda de fora da grande área, o turco encheu o pé e rematou com força, com a bola a passar por cima de toda a oposição, a ser travada apelas pela barra, aos 50 minutos. Além disso, Kökcü foi um dos motores do jogo ofensivo da equipa. Boa visão de jogo.

Florentino: Não foi dominante, mas esteve muito bem nas tarefas defensivas do meio-campo. Seguro e consistente, ainda deu qualidade ao jogo com passes certeiros, mas destacou-se, sobretudo, nos cortes e marcações.