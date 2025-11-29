Nacional-Benfica, 1-2 (destaques)
Prestianni saltou do banco para ser a figura
*Por Raul Caires
FIGURA: Prestianni
Mourinho lançou o argentino para agitar o jogo, mas a desvantagem no marcador adiou um pouco tal tarefa. Mas Prestianni não desistiu e continuou a acreditar, como ficou bem patente no golaço que anotou já perto dos 90m e que serviu para empurrar a restante equipa em busca do triunfo. Deu luta, chateou e liderou.
MOMENTO: golo da reviravolta (90+5m)
O recém-entrado Schjelderup fez tudo bem e assistiu e Pavlidis para o golo que carimbou a reviravolta dos encarnados e três preciosos pontos.
OUTROS DESTAQUES:
Schjelderup - O norueguês entrou com o Benfica a equipa em desvantagem no marcador e ciente de que não iria ter muitas chances para fazer a diferença. Mostrou isso mesmo na forma como trabalhou o golo fácil que Pavlidis apontou.
Leandro Barreiro - Entrou muito bem no jogo e durante uma boa parte do encontro foi o elemento do Benfica que mostrou maior vontade e apetência para criar perigo junto da baliza do Nacional. Mas saiu de cena depois de um falhanço clamoroso. Só tinha de desviar...
Chucho Ramírez - Apresentou-se mais solto no segundo tempo e abriu o marcador num movimento que acompanhou as intenções de Paulinho Bóia.
Matheus Dias - Alternou entre central e médio, sempre com bons níveis de eficácia e boa leitura de jogo, o que lhe valeu apagar muitos focos de incêndio.