Este domingo, Bruno Lage não fez qualquer alteração ao onze para a visita à Choupana, terreno do Nacional, e repetiu os titulares da receção aos espanhóis do At. Madrid (4-0), na Liga dos Campeões.

Com Akturkoglu em dúvida, depois de sair lesionado frente aos colchoneros, o técnico português volta a colocar o turco de início. Na defesa, Bruno Lage continua a apostar em Tomás Araújo e deixa António Silva no banco.

No lado do Nacional, Tiago Margarido fez duas alterações face ao empate com o Famalicão, na jornada passada.

Saem Léo Santos e Butzke, entram Ulisses Rocha e Isaac.

Eis os onzes:

Benfica: Trubin, Bah, Tomás Araújo, Otamendi, Álvaro Carreras, Aursnes, Florentino, Kökcü, Akturkoglu, Pavlidis e Di María.

Nacional: Lucas França, José Gomes, Zé Vitor, Gustavo Garcia, Djibril Soumare, Matheus Dias, Luís Esteves, Thomas, Isaac e Appiah.

Suplentes do Benfica: Samuel Soares, António Silva, Amdouni, Arthur Cabral, Barreiro, Prestianni, Kaboré, Rollheiser e Beste.

Suplentes do Nacional: Rui Encarnação, João Aurélio, Macedo, Bruno Costa, Adrian Butzke, Penha, André Sousa, Miguel Baeza e Leo Santos.