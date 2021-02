Jorge Jesus, treinador do Benfica, em declarações na zona de entrevistas rápidas da Sport TV, após o empate diante do Moreirense, que pode deixar as águias a 13 pontos do Sporting, líder do campeonato.

«Tivemos muitas oportunidades para marcar e só fizemos um golo. Saímos frustrados. Quando não se consegue ganhar por não se criar, é uma coisa. Mas não foi o caso. Por isso saímos frustrados. Fizemos um bom jogo, sofremos um golo num penálti numa situação individual que era fácil de controlar, estamos a sofrer muitos golos assim. Nada mostrava que o adversário nos podia criar perigo, nós é que deumo uma garnde penalidade. Depois, o guarda-redes deles fez o que tinha de fazer, grandes defesas, fomos à procura, mas não fomos felizes.

Perdemos aqui dois pontos, era importante continuar a ganhar. A equipa fez um jogo interessante, que nos devia ter valido mais do que um golo, mas depois pôs-se a jeito com penálti. Tínhamos que segurar o 1-0, que é uma coisa que não temos conseguido fazer.»

[não esgotou as substituições]

«Ofensivamente, senti que não podia tirar nenhum dos pontas de lança, que estavam a jogar bem. Fui à procura de dois jogadores mais frescos, o Pedrinho e o Luca [Waldschmidt], que fez duas grandes jogadas. Se tivesse mais laterais, teria refrescado aí. Tirei um médio defensivo e meti um jogador mais ofensivo, mas saí do banco com a convicção de que fiz tudo para que fosse mais ofensiva. Mas este é um resultado pesado

[como pode moralizar os jogadores quando pode ficar a 13 pontos do líder?]

«O caminho não é para desistir, temos dado sinais de melhoria de jogo nos últimos três jogos, hoje voltámos a mostrar isso mesmo. Temos de olhar jogo a jogo, sentindo que o primeiro lugar está a ficar mais longe. Mas no futebol tudo muda em poucos jogos.»