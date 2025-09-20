José Mourinho, treinador do Benfica, comentou a recente ovação que recebeu no Dragão, antes de assumir o comando técnico dos encarnados. O treinador garante que tem «um carinho especial» pelo FC Porto, que também é «um gigante». Além disso, Mourinho revelou que falou com Villas-Boas e Varandas depois de assinar pelo Benfica.

«Podem interpretar mal, ao dizer que o Benfica é um dos maiores clubes do mundo, não disse que o FC Porto não é. Se me perguntarem se acho um dos maiores clubes do mundo e um gigante eu digo que sim. Não sendo treinador do Benfica, tenho um carinho especial pelo FC Porto.»

Sobre se está a jogar com o Clássico

«Não. Não vim para o Benfica para chatear o FC Porto, mas para usufruir de possibilidade de treinar a um nível alto. Não vim chatear ninguém, eles não vão ficar chateados comigo. Eu falei com o presidente Villas-Boas e com Frederico Varandas depois de vir para o Benfica. Se temos boa relação e somos amigos e nos respeitámos, o fasto de ser treinador do Benfica não significa que venho para fazer regra. Mas se me perguntar se espero ser ovacionado daqui a 15 dias no Dragão, obviamente que não. Joguei no Dragão pelo Chelsea e não fui ovacionado. O FC Porto é parte importantíssima da minha história e eu também sou parte importantíssima da história do FC Porto. O, meu staff metade é do norte e metade é do sul, então decidimos ir a diversos sítios em Portugal e estrangeiro, mas só em clubes que estejam a ganhar, onde a nossa presença não pusesse nada em dúvida. Era FC Porto na semana passada, este fim de semana iríamos ver o Sporting-Moreirense, daqui a duas semanas Real-Villarreal. Tinha decidido que não íamos a Benfica e Inter, que não está bem e se falava que podia ir para lá. Vou ao Dragão sem nenhuma outra intenção. Tiveram aquela atenção fantástica comigo, que eu acho que mereço. Inimigos durante 90 minutos, já nem consigo falar nessa palavra com a maneira como cresci como homem. O FC Porto quer ganhar e nós também.»