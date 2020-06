Nacho González, treinador do Tondela, em declarações na flash interview da BTV, após o empate sem golos frente ao Benfica, na Luz, em jogo da 25.ª jornada da Liga:



«O que esperava. Um equipa como a nossa só com muito trabalho e com muita disciplina. Sabíamos que defensivamente tínhamos de trabalhar muito e bem. E foi o que fizemos. Tivemos boas hipóteses para chegar à frente, mas depois do que vivemos e sem as cinco substituições, sabia que os jogadores iam estar fisicamente muito débeis aos 60 minutos. Sofremos, sofremos e arrancámos um ponto. Estou orgulhoso dos jogadores.»



«A posse de bola, 57-43 por cento, não está nada mal. A posse de bola não serve para nada se não for para chegar à baliza adversária. Estivemos bem na primeira parte, na segunda parte tivemos dois contra-ataques claros. Pelo nível e potencial que o Benfica tem, chegou várias vezes à nossa área na fase final.»



[Jogo sem público]: «Muito feio. Não entendo o futebol sem público, mas teremos que nos adaptar à nova vida. Não gosto, mas temos de trabalhar.»