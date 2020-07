Declarações de Nelson Veríssimo, treinador do Benfica, na sala de imprensa do Estádio do Desportivo das Aves, após o triunfo por quatro bolas a zero frente ao Aves:

«Começo por dar uma palavra de conforto e solidariedade com os jogadores e estrutura técnica do Aves. Estão a passar por um momento complicado, espero que as coisas se possam resolver. A questão do início do jogo foi para mostrar essa solidariedade».

«Em relação ao jogo, sabíamos que, apesar das circunstâncias, íamos ter uma equipa com vontade, aguerrida, e que nos ia criar dificuldades. Foi precisamente isso que aconteceu. Fizemos uma melhor segunda parte; fizemos o que tínhamos a fazer, vir jogar e ganhar».

[Verdade desportiva] «São as circunstâncias. Acredito que em função dos jogadores que tem, o treinador apresentou o melhor onze possível. Disse aos meus jogadores antes do jogo que este seria, provavelmente, um dos nossos jogos mais difíceis, porque teria uma equipa do Aves que ainda iria ter um compromisso maior».

[Equipa mais estável emocionalmente?] «As vitórias dão sempre segurança e estabilidade e é isso que temos conseguido. Temos pensado jogo a jogo, e isso dá conforto e segurança para o jogo seguinte, neste caso com o Sporting».