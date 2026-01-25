«Nem nos meus sonhos acreditava que, ao primeiro toque, iria marcar golo»
Anísio Cabral estreou-se no Benfica logo com um golo, assistido por Daniel Banjaqui, que também se estreou a titular nos encarnados
Anísio Cabral e Daniel Banjaqui, jogadores do Benfica, em declarações na Flash Interview da BTV após a vitória por 4-0 frente ao E. Amadora, numa partida a contar para a 19.ª jornada da Liga.
Banjaqui fala do lance do golo de Anísio
Banjaqui: «Antes do jogo, ele [Anísio] disse que quando entrasse, quando o visse na área para cruzar logo a bola, e foi isso que fiz e acabou por por marcar.»
Primeiro toque na bola deu golo
Anísio: «É um sentimento inesquecível. Nem nos meus sonhos acreditava que, ao primeiro toque, iria marcar golo. De facto, estou muito feliz pela assistência do Banjaqui, que ainda tornou o golo mais especial. Agora precisamos de continuar a trabalhar, porque este é o início de algo muito grande.»
Imaginaram uma noite perfeita?
Banjaqui: «Não, não, nunca.»
Anísio: «Nem nos sonhos, como eu disse, nem nos sonhos. Mas aconteceu e agora tornou-se realidade.»