O adiamento do Nacional-Benfica vai sobrecarregar a equipa de Bruno Lage no mês de dezembro, já depois do clássico com o FC Porto, na Luz, mas ainda antes do dérbi com o Sporting, em Alvalade, já perto do final do ano e também perto do final da primeira volta da Liga.

O jogo na Choupana ficou marcado para 19 de dezembro (17h00), entre a deslocação do Benfica à Vila das Aves, para defrontar o AVS, no dia 15, e a receção ao Estoril, marcada para 22. Mais um jogo no último mês do ano num total de sete que a equipa de Bruno Lage vai ter de realizar em dezembro, seis para a Liga, já contando com o tal jogo da 8.ª jornada, ao que se junta ainda a receção aos italianos do Bolonha, para a 6.ª ronda da Liga dos Campeões.

O corrente mês de outubro até vai ser suave em comparação com o que vem a seguir, em novembro e dezembro. A Liga está, agora, interrompida, para os compromissos das seleções, e, no regresso, o Benfica vai a Moreira de Cónegos defrontar o Pevidém, em jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal. Depois, até ao final de outubro, o Benfica joga sempre em casa, com receções consecutivas ao Feyenoord, para a Liga dos Campeões, Rio Ave e Santa Clara, para a Liga.

O mês de novembro será bem mais agitado, arrancando com uma deslocação ao Estádio de São Luís, para defrontar o Farense, e outra a Munique, para medir forças com o poderoso Bayern Munique, naquele que será o quarto jogo do Benfica na Champions. Quatro dias depois, a equipa de Bruno Lage recebe o FC Porto de Vítor Bruno, no primeiro clássico da temporada, antes de nova paragem para mais jogos das seleções.

Novembro fecha, depois, com os jogos da quarta eliminatória da Taça de Portugal, ainda a definir, e com mais uma deslocação na Champions, neste caso, ao Monaco.

No mês de dezembro, sem jogos da Taça de Portugal (terceira eliminatória em outubro, quarta em novembro e oitavos em janeiro), nem da Taça da Liga (quartos de final em novembro, meias-finais em janeiro), o Benfica terá de realizar sete jogos até ao final do ano, juntando o tal jogo com o Nacional a outros cinco jogos da Liga e mais um da Champions.

Assim, no mês de dezembro, que vai fechar com um dérbi em Alvalade, o Benfica jogará, em média, de quatro em quatro dias, com três jogos na Luz (Vitória, Bolonha e Estoril) e quatro fora de casa (Arouca, AVS, Nacional e Sporting).

O Benfica chegará, assim, ao dérbi de Alvalade, relativo à penúltima jornada da primeira volta, com, pelo menos, mais um jogo do que a equipa de Ruben Amorim, num dérbi que, tendo em conta a atual diferença pontual entre os dois rivais, poderá ser crucial para as contas do campeonato, até porque logo a abrir 2025 e a fechar a primeira volta, a equipa de Bruno Lage recebe ainda o Sp. Braga.

O calendário do Sporting, neste mesmo período, não será muito diferente, uma vez que a equipa de Ruben Amorim, também está na Liga dos Campeões, mas os encarnados vão chegar ao dérbi com mais 90 minutos nas pernas em pleno inverno.

Calendário do Benfica no mês de dezembro

Arouca-Benfica, 1 de dezembro (12.ª jornada da Liga)

Benfica-Vitória, 8 de dezembro (13.ª jornada da Liga)

Benfica-Bolonha, 11 de dezembro (6.ª jornada da Liga dos Campeões)

AVS-Benfica, 15 de dezembro (14.ª jornada da Liga)

Nacional-Benfica, 19 de dezembro (jogo em atraso da 8.ª jornada da Liga)

Benfica-Estoril, 22 de dezembro (15.ª jornada da Liga)

Sporting-Benfica, 29 de dezembro (16.ª jornada da Liga)