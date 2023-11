Três em três, nove no total. Muito se discute sobre a competitividade entre os três grandes em Portugal, mas há um assunto em que ninguém se fica a rir de ninguém: o dos jogadores em final de contrato.

O presidente do Benfica, Rui Costa, falou precisamente sobre esse tema este domingo, mas no Sporting e no FC Porto, a mês e meio do mercado de janeiro abrir, a situação é em tudo semelhante. Vejamos.

O caso do Benfica

Nas águias, são três os futebolistas que podem assinar por outro clube já em janeiro: Rafa Silva, Ángel Di María e Chiquinho.

Rafa está nas águias desde 2016 e, aos dias de hoje, é um dos jogadores mais importantes do sistema de Roger Schmidt. Isso mesmo reconheceu o presidente Rui Costa, ainda em julho, sobre o tema da continuidade do internacional português.

«A situação do Rafa será discutida entre mim e ele, sobretudo neste estágio. Vamos discutir o que é que temos para falar sobre as duas situações. O Rafa, hoje, é jogador do Benfica e, amanhã, vai estar no treino. Vamos ver até que ponto é possível ou não continuar com o Rafa», sublinhou.

Já Di María regressou à Luz neste verão, 14 anos depois, com um vínculo válido por apenas uma época. O Rosario Central, da Argentina, continua a «namorar» o campeão mundial, mas Rui Costa também deixou em aberto a continuidade do extremo de 35 anos para lá do próximo verão.

«Ainda tenho esperança de convencer o Di María a algo mais. Ele tem um prazer imenso em representar o Benfica», disse em setembro, à BTV.

Sobra o caso de Chiquinho: o médio chegou aos encarnados em 2019, mas nunca se conseguiu impor verdadeiramente até à época transata, quando assumiu importância na formação de Schmidt após a saída de Enzo Fernández. Para já, ainda não há qualquer informação sobre o dossier de Chiquinho.

O caso do FC Porto

No FC Porto, dois dos três casos também saltam à vista: Mehdi Taremi e Pepe.

Começando pelo caso de Pepe, este é um «casamento» que parece ser perfeito para todas as partes envolvidas, portanto não surpreenderá ninguém se a ligação for prolongada, se o central decidir continuar a carreira.

Mehdi Taremi, no entanto, é uma situação mais complicada. Sem acordo para renovar, o avançado iraniano esteve até perto de deixar o Dragão na última janela de transferências, mas o acordo entre os azuis e brancos e Milan acabou por cair, por decisão do próprio jogador.

Ora, Taremi continua, no entanto, sem renovar com o FC Porto e nos últimos dias voltou a ser associado ao futebol italiano, desta feita ao Inter de Milão.

Sobra Cláudio Ramos, o terceiro elemento do FC Porto que pode vir a ser um jogador livre nos próximos meses. O guarda-redes tem sido um eterno suplente de Diogo Costa e, para já, ainda não foi um assunto abordado publicamente por qualquer uma das partes.

A situação do Sporting

Adán, Coates e Neto. São estes os três futebolistas em final de contrato com o Sporting, e em comum têm o facto de serem todos veteranos.

No entanto, as situações não parecem semelhantes, pelo menos ao dia de hoje.

Coates e Ruben Amorim, técnico do clube verde e branco, já falaram sobre o assunto e neste momento a continuidade do capitão em Alvalade parece muito bem encaminhada.

«Acho que a continuidade do Coates está prevista no contrato», lembrou Amori, no início de outubro.

Ora, sobre Adán e Neto é que o treinador leonino ainda não se pronunciou. Neto renovou no verão por mais um ano, ele que continua a ser um jogador sobretudo de plantel, e com pouca utilização. Já Adán é o dono da baliza dos leões há vários anos.