O treinador do Benfica, José Mourinho, lançou na manhã deste sábado o jogo ante o Moreirense, da 14.ª jornada da Liga, marcado para as 18 horas de domingo, em Moreira de Cónegos. Mourinho falou dos jovens da formação e diz que é possível haver mais estreias, mas também que não há espaço para grandes surpresas nesta fase. Declarações à BTV, dado que não houve a habitual conferência de imprensa de antevisão

Houve dez jogadores da formação na convocatória com o Nápoles e duas estreias: José Neto e Tiago Freitas. Se há espaço a surpresas neste jogo:

«Não, neste jogo não há espaço para surpresas. Agora, uma coisa eu penso e, internamente, digo e repito e, se calhar convosco, é a primeira vez que o farei: há tanto jovem de qualidade aqui, que eu poderia estrear um ou dois a cada fim de semana.»

«Obviamente, não posso fazê-lo porque é importante dar um rumo, uma solidez, fazer as coisas de modo pensado, de modo que possa haver continuidade, equilíbrio. Vir à primeira equipa, mas também jogar mais minutos nos escalões inferiores. No Benfica há uma lista interminável de jogadores com talento nos diferentes escalões e idades.»