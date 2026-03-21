Charles, guarda-redes do V. Guimarães, em declarações na Flash Interview da BTV, após a derrota por 3-0 frente ao Benfica, numa partida a contar para a 27.ª jornada da Liga:

Análise do jogo

«Sabíamos da dificuldade que era jogar aqui, mas viemos com a ambição de conquistar os três pontos. Sabemos que, num jogo desta dimensão, os erros pagam-se caro e hoje pagámos muito caro, mas agora é levantar a cabeça, aproveitar esta paragem para assimilarmos cada vez mais as ideias do novo mister e, quando voltarmos, irmos em busca da vitória, que é aquilo de que precisamos neste momento.»

Novo treinador

«Creio que esta paragem vai ajudar. Até porque o tempo que ele vai ter agora permitirá que assimilemos melhor, mas penso que já estamos a assimilar. Ainda assim, com esta paragem vai ajudar bastante, haverá tempo para trabalhar e, quando voltarmos, irmos em busca da vitória, que, como eu disse, é aquilo de que precisamos neste momento, nada mais do que isso.»