Nuno Coelho, jogador do Belenenses, em declarações na flash da BTV, após a derrota por 3-2 na Luz, em jogo da 19.ª jornada da Liga:



«Estamos frustrados. Acho que depois do que fizemos aqui merecíamos mais. Acho que na situação onde estamos, que não é fácil, demonstrámos personalidade. Tivemos vontade de ter bola e de pressionar. Pelas oportunidades que tivemos, merecíamos mais.



[O que tiram daqui]:



«Essencialmente vitórias morais não nos dão nada. Podemos acreditar no futuro. Ficou provado o que podemos fazer. Vínhamos de uma vitória e este jogo dá-nos alento. Faltam 15 jogos e nesses 15 jogos vamos querer jogar bem, pressionar, fazer golos e sofrer menos.