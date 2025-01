Nuno Moreira, jogador do Casa Pia, em declarações na flash interview à Sport TV, após a vitória na receção ao Benfica (3-1), na 19.ª jornada da Liga:

«[Exibição individual] A equipa ajudou a que fizesse um grande jogo. Mesmo quem entrou, ajudou muito. É dar os parabéns à equipa toda.»

«[Sétimo jogo seguido sem perder] Queremos ganhar todos os jogos, jogamos jogo a jogo com a ideia de ganhar. Foi o que fizemos hoje. Procuramos sempre olhar para a vitória e ainda bem que conseguimos.»

«[É uma equipa mais focada para o controlo da posse de bola?] Somos uma equipa muito forte em todos os momentos do jogo. Sabemos estar lá atrás a sofrer quando é preciso e a sair no contra-ataque ou, quando precisamos de ter bola, somos uma grande equipa, como mostrámos hoje.»

«[Almeja um voo mais alto no mercado de janeiro?] Estou concentrado no Casa Pia, quero fazer uma grande época e ajudar o clube no que conseguir.