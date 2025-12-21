O treinador do Famalicão considerou este domingo que o Benfica atravessa «o melhor momento da época, mas mostrou-se confiante de que a sua equipa pode discutir o resultado na deslocação ao Estádio da Luz. Na conferência de imprensa de antevisão, Hugo Oliveira sublinhou a dificuldade do desafio, elogiou a evolução recente dos encarnados e garantiu que os minhotos não abdicam da sua identidade, apontando à manutenção do bom registo fora de portas.

Benfica em alta, desafio exigente

«Vai ser um jogo extremamente difícil para nós, mas também acredito que o Benfica vai encontrar dificuldades. É um adversário que está no melhor momento da época, mais sólido, mais coeso e muito forte perante o seu público.»

Identidade própria, independentemente do adversário

«O Famalicão tem a sua própria forma de estar e joga sempre da mesma maneira. O nosso objetivo é jogar para ganhar e trazer pontos para casa, para fazer felizes os nossos adeptos.»

Aprender com jogos anteriores em palcos difíceis

«No Dragão tivemos a nossa forma de estar e uma estratégia própria. Agora, com o Benfica, também não vamos abdicar dos nossos princípios. Cada adversário tem características diferentes e cada jogo tem a sua história.»

Ambição apesar do favoritismo encarnado

«É um adversário extremamente forte, com jogadores e treinador muito experientes. Vamos tentar ser competitivos e, no fim, retirar aquilo que queremos retirar, que são pontos e, sobretudo, a vitória.»

Invencibilidade fora como motivação extra

«Nós temos uma forma de estar fora que tem dado resultado. Ainda não perdemos fora e queremos continuar nessa senda. Acreditamos que podemos sair da Luz com pontos, mas queremos sair com uma vitória.»