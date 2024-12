O Benfica visita o Sporting no próximo domingo na condição de líder do campeonato, mas Bruno Aguiar reconhece que «tudo muda de um momento para o outro» na luta pelo título.

«A equipa que for mais sólida será campeã. Não acredito que o título seja definido só nos jogos entre grandes. Se o Sporting perdeu oito pontos com as outras equipas, o Benfica empatou na Vila das Aves e o FC Porto em Vila Nova de Famalicão. Por isso, todos os desafios serão importantes. O campeonato vai começar a partir de agora, visto que está tudo muito igual a nível de pontuação e exibições perto do final da primeira volta», disse o antigo médio dos encarnados, à agência Lusa.

«É óbvio que o Benfica aumentou a sua confiança por ter passado para a frente antes do dérbi, mas não vai além disso, até porque voltará tudo ao mesmo em caso de vitória do Sporting. É sempre bom estar em primeiro e o Benfica tinha esse objetivo, mas há que pensar no futuro. O dérbi é um jogo diferente e qualquer equipa pode ganhá-lo», alertou.

Bruno Aguiar aponta que o Sporting deve manter o 3-4-3 e espera uma reação dos leões fruto da troca de treinador, embora reparta o favoritismo.

«Independentemente de as partidas mais recentes não terem corrido bem, é muito difícil mudar em três dias um sistema utilizado nos últimos quatro anos. Depende do que vai na cabeça do Rui Borges. Em termos teóricos, é uma boa aquisição. Na prática, vamos ver, até porque a equipa vem de uma má fase e tem muitos jogadores lesionados. Acho que não faz muito sentido mudar tudo em três dias. Agora, se daqui a uns tempos o Sporting continuar com dificuldades, é normal que o treinador queira pôr o seu cunho», sublinhou.

O antigo médio elogiou a «grande recuperação» que Bruno Lage operou nas águias desde que sucedeu a Roger Schmidt e assumiu que o técnico pode «tirar algum partido» da experiência que tem na luta pelo título, ao contrário de Rui Borges e Vítor Bruno.

«Neste momento, o Benfica sabe o que quer e o que está a fazer em campo. Vemos por essa Europa fora muitas equipas com quebras de rendimento, mas o Benfica conseguiu vencer nos momentos em que as teve. Tirando a segunda parte frente ao AVS [empate 1-1, para a 14.ª ronda], na pior exibição desde que o Bruno Lage está no Benfica, a equipa foi sempre competente e somou os três pontos com maior ou menor brilhantismo e com uma ideia clara de jogo. Tem todo o mérito por ter chegado ao primeiro lugar», vincou.

Aguiar destacou também a influência de Ángel Di María no Benfica, ele que já leva 11 golos e seis assistências em 22 jogos.

«O Di María beneficiou com a estratégia de Bruno Lage em colocar o Fredrik Aursnes a cobrir defensivamente os espaços [nas suas costas]. Depois, Álvaro Carreras e Tomás Araújo têm estado num nível muito alto e, para mim, são as duas grandes revelações do Benfica este ano. Já o Pavlidis não tem sido muito feliz a nível de golos, mas é titular por todo o contributo que dá ao coletivo, sabendo de antemão que o Amdouni é uma opção credível, é importante a vir do banco e poderá mudar o jogo a qualquer altura», concluiu.

Benfica e Sporting defrontam-se no domingo, em Alvalade, em jogo da 16.ª jornada da Liga marcado para as 20h30.