Nélson Veríssimo, treinador do Benfica, em declarações na flash interview da BTV, após o empate a uma bola frente ao Vizela, na Luz, no jogo inaugural da 26.ª jornada da Liga:



«Estamos muito desiludidos com o resultado. O facto de termos, desde cedo, ficado com menos um elemento dificultou a nossa tarefa. Os jogadores foram bravos na abordagem ao jogo. Tivemos de ter cautelas defensivas no sentido de posicionar a equipa para depois sairmos em transição. Em muitos momentos com menos um conseguimos um bom jogo posicional. Na segunda parte isso ficou ainda mais vincado. Os jogadores fizeram de tudo para sair daqui com os três pontos. Sofremos um golo, mas a equipa mostrou uma boa reação a esse mesmo golo. O facto de o guarda-redes ter sido considerado o melhor em campo, traduz o que foi o jogo.



Estamos tristes pelo resultado, mas satisfeitos com o que foi o comportamento da equipa. A equipa desgastou-se muito a jogar com menos um, criou oportunidades para marcar, teve mais remates e ocasiões de golo, mas não conseguiu fazer golo. Estiveram em campo duas boas equipas que valorizaram o espetáculo. O nosso público contribuiu muito para que a equipa se galvanizasse na dificuldade. É sempre difícil jogar com menos um.



A pergunta é: o VAR é para quê? Temos a expulsão do Adel. Depois há um lance idêntico com o Rafa. Ao minuto 72, há um lance de cruzamento... É uma coisa clara e evidente. Com isto não me quero desculpar, todos erramos. A partir do momento em que há VAR e a situação não é detetada, perguntamos para que é que é o VAR.



Quero dar uma palavra aos adeptos que reconheceram o esforço da equipa. Quero dar uma palavra aos jogadores pelo esforço imenso. Lutámos pela vitória, foi pena que em função das oportunidades, não marcarmos mais um golo. Parabéns ao Vizela pela forma como disputou o jogo. Temos de recuperar rapidamente pos temos um jogo importante na Liga dos Campeões e vamos dar uma boa resposta.



Há um lance capital ao minuto 72. Podíamos ter falhado o penálti, mas também poderíamos ter feito golo. Criámos oportunidades suficientes para fazer golo. O guarda-redes teve mérito na sua prestação. Se há o VAR para analisar algumas situações... Por princípio não falo de arbitragem. Atendendo ao facto do que têm sido os jogos desde a nossa entrada e aos erros que aconteceram e que não se justificam com o VAR. Não entendo o que o VAR viu ao minuto 72.



Peço aos adeptos que continuem a apoiar esta equipa. A equipa tem compromisso muito grande na abordagem aos jogos e respeita a história do clube. Por vezes, as coisas não correm como gostamos, mas contamos com apoio deles para esse jogo difícil. Está tudo em aberto. Contamos com o apoio deles.»