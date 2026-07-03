O Gil Vicente anunciou, esta sexta-feira, a contratação de Diogo Prioste por empréstimo do Benfica, até ao final da próxima temporada.

Prioste cumpriu toda a formação ao serviço do Benfica e envergou a braçadeira de capitão. Em 2024/25, chegou à equipa principal, tendo-se estreado num jogo da Liga.

Na temporada passada, o médio de 22 anos realizou apenas dois jogos sob o comando de José Mourinho. Pela equipa B, somou quatro golos e sete assistências em 26 encontros.