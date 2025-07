O Red Bull Bragantino oficializou a contratação, a título de empréstimo, de Gustavo Marques ao Benfica.

Através das redes sociais, o emblema brasileiro anunciou a chegada do defesa central de 23 anos, que assina um contrato válido até junho de 2026. Formado no América Mineiro, Gustavo Marques fez um golo e uma assistência em 32 jogos pela equipa B do Benfica na última temporada.

«Vai ser um lugar que vou me adaptar rápido e tenho certeza de que vai ser uma excelente temporada. Torcida Massa Bruta, pode esperar do Gustavo um jogador guerreiro, com raça e com muita vontade», afirmou.