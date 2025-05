Di María confirmou, este sábado, a saída do Benfica no fim da temporada.

Através das redes sociais, o internacional argentino deixou uma mensagem aos adeptos, em jeito de despedida, onde refere que o encontro com o Sp. Braga foi o «último com a camisola das águias para a Liga». Além disso, Di María aponta baterias para a final da Taça de Portugal, precisamente frente ao Sporting, no próximo domingo.

«Não foi o resultado que queríamos na Liga. Trabalhámos muito para alcançar o nosso objetivo, dói muito terminar assim depois de um ano tão longo. Foi o meu último jogo do campeonato com esta camisola e estou orgulhoso por ter tido a oportunidade de a voltar a vestir. Falta uma final no domingo e vamos com tudo para a conquistar», pode ler-se.