Agora é oficial. Issa Kaboré já não representa o Benfica.

Conforme tinha sido noticiado pelo Maisfutebol, o defesa do Burkina Faso regressa ao Manchester City após um empréstimo às águias que não foi muito bem sucedido.

Num curto comunicado no site do Benfica, o clube da Luz desejou «as maiores felicidades a Kaboré nesta nova fase da sua carreira».

Kaboré, internacional pelo Burkina Faso, participou em apenas sete jogos pelas águias, tendo sido titular em dois e totalizado 193 minutos.

Contratado em cima do fecho do mercado de verão como alternativa a Alexander Bah, o defesa de 23 anos acabou por ter utilização residual e foi inclusive preterido na posição de lateral-direito por Tomás Araújo quando o dinamarquês ficou de fora nas jornadas seis e sete, após uma lesão no jogo com o Estrela Vermelha para a Liga dos Campeões.