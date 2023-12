A Liga divulgou os horários da 18ª jornada, sendo de destacar que a ronda se prolonga por quatro dias: desde quinta-feira até domingo. A primeira ronda da segunda volta abre curiosamente no Minho, com o Famalicão-Sp. Braga, e fecha também no Minho, com o V. Guimarães-Estrela Amadora.

Quanto aos três grandes, o Sporting é o primeiro a entrar em campo, logo na quinta-feira, em Vizela, o Benfica recebe o Boavista no único jogo da sexta-feira e o FC Porto joga no sábado, no Dragão, frente ao Moreirense.

Horários da 18ª jornada:

Quinta-feira, 18 de janeiro

Famalicão – SC Braga, 18h45 – SportTV

Vizela – Sporting, 20h45 – Sport TV

Sexta-feira, 19 de janeiro

Benfica – Boavista FC, 20h15 – BTV

Sábado, 20 de janeiro

Estoril – Arouca, 15h30 – Sport TV

Casa Pia – Farense, 18h00 – Sport TV

FC Porto – Moreirense, 20h30 – Sport TV

Domingo, 21 de janeiro

Portimonense – Gil Vicente, 15h00 – Sport TV

Desp. Chaves – Rio Ave, 18h00 – Sport TV

V. Guimarães – E. Amadora, 20h30 – Sport TV