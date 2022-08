Benfica e Paços de Ferreira acertam nesta terça-feira o calendário da Liga a partir das 20h15, em jogo em atraso da 3.ª jornada da Liga.

Em caso de vitória, os encarnados assumem a liderança isolada da Liga, com mais dois pontos do que o Sp. Braga, três do que o FC Porto e oito (!) do que o Sporting.

Este será o terceiro jogo da equipa de Roger Schmidt numa janela temporal de três semanas e é expectável que mais cedo ou mais tarde o técnico alemão comece fazer trocas para poupar alguns jogadores mais carregados. Começará já hoje? Talvez não.

De alterações comparativamente com o último jogo, será certa uma: o regresso do capitão Nicolás Otamendi ao eixo defensivo.

Confira os onzes prováveis para o Benfica-P. Ferreira na GALERIA ASSOCIADA AO ARTIGO.