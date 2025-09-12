Bruno Lage, treinador do Benfica, em declarações na conferência de imprensa após o empate a um golo diante do Santa Clara, no arranque da 5.ª jornada da Liga:

Responsabilidade do empate

«Sou o treinador, a responsabilidade é minha. O empate é decidido em vários lances, não apenas no lance do golo. Todos os lances são dos jogadores e acima de tudo são do treinador, não estou a proteger ninguém. Eu sei que o Otamendi assumiu a responsabilidade e eu retiro-lhe essa responsabilidade.»

Empate com sabor a derrota?

«Perdemos dois pontos e é um resultado que não queríamos e que nos penaliza. Estamos completamente insatisfeitos com o que aconteceu no total dos 90 minutos. Sou o primeiro a assumir a responsabilidade e compreendo a insatisfação dos adeptos. Estamos numa corrida contra o tempo. Esta equipa precisa de tempo para treinar e ganhar rotinas.»