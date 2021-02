Declarações do futebolista do Benfica, Otamendi, à Benfica TV, após a vitória por 2-0 ante o Famalicão, em jogo da 18.ª jornada da I Liga. O central fez o segundo golo do jogo, logo aos sete minutos:

«Feliz pela vitória. Estamos a atravessar uma situação difícil, é importante na segunda volta mudar a mentalidade. O que passou, já passou. É importante pensar jogo a jogo, pensar na vitória, os jogos vão ser todos difíceis. Feliz pelo rendimento da equipa e contente pela vitória.»

[O que o Benfica ainda pode fazer na Liga:] «É importante mudar tudo. É preciso exigir mais, a cada jogo, cada bola que está em disputa. Pensar que cada jogo que nos toca jogar é uma final para nós, é importante mudar a mentalidade e, nesta segunda volta, somar a maios quantidade de pontos e, no fim, vemos onde estamos.»

[Jorge Jesus:] «Felizes, o mister é a cabeça do grupo, é importante tê-lo connosco. Muda muito, acho que agora nós estamos a atravessar uma situação difícil e é importante estarmos juntos, dar vitórias aos adeptos, ao clube e somar. É o mais importante.»