FIGURA: Grimaldo

Tem sido uma das figuras do Benfica esta época e voltou a deixar a sua marca no jogo e no resultado, ao abrir o marcador na Capital do Móvel com um livre direto fantástico. Deu muito jogo ofensivo ao Benfica com largura e profundidade e, embora melhor a atacar, também foi responsável a defender.

MOMENTO: Grimaldo, um Deus no(s) livre (7m)

Não foi a primeira. Nem a segunda. Podia ter sido a terceira, mas foi a quarta vez que Grimaldo fez das suas em 2022/23, de livre direto. Já tinha marcado da mesma forma ao Maccabi Haifa, ao Desportivo de Chaves e ao Varzim e voltou a fazê-lo em Paços de Ferreira, ao seu jeito, num lance de bola parada em que deu o habitual efeito à bola, que baixou após passar pela barreira e bateu Marafona. Quinto golo da época, já o seu terceiro melhor registo pessoal a caminho da oitava época seguida nos encarnados. Sem esquecer que o outro golo, também ao Maccabi, foi de bola corrida, mas mais ou menos da mesma forma… Numa altura em que é discutida a sua renovação, Grimaldo tem sido literalmente um Deus no(s) livre.

OUTROS DESTAQUES:

João Mário: importante a dar calma com bola à equipa, do meio-campo para a frente e com marca evidente no desfecho do jogo, ao fazer o segundo golo da equipa aos 11 minutos.

Aursnes: sinónimo de equilíbrios e de muita opção quanto a linhas de passe, o norueguês está na jogada do 2-0 e noutras de perigo. Foi, por vezes, como que um jóquer a desequilibrar, dando capacidade à equipa na saída de bola e superioridade em lances perto da área.

Nigel Thomas: ninguém mais do que ele esteve próximo de relançar o Paços de Ferreira no resultado. Dois remates, ambos ao poste, um em cada parte. O avançado/extremo de 21 anos foi verdadeiro sinal de perigo na ofensiva pacense.

Gonçalo Guedes: ao segundo jogo no regresso ao Benfica, a primeira titularidade e com vontade de mostrar serviço. Num dos primeiros ataques, sofre a falta que dá o golo de Grimaldo e está também no segundo golo, ao isolar Aursnes após bom trabalho individual, antes de João Mário marcar.

Nuno Lima: o jogo ofensivo do Benfica exigiu muito da retaguarda do Paços e o jovem central teve, a espaços, notas de uma exibição interessante, ao ganhar mais dos duelos que perdeu e a dar, no passe, alguma solidez na saída de bola desde trás.