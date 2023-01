O Paços de Ferreira-Benfica, da 20.ª jornada da I Liga, agendado para 12 de fevereiro (domingo), deverá ser antecipado para 26 de janeiro. Segundo apurou o Maisfutebol, na sequência da notícia avançada pelo Record esta manhã, a data já foi definida pela Comissão Permanente de Calendários (CPC) e deve ser confirmada oficialmente em reunião de clubes, agendada para terça-feira.

Na base da alteração está a participação da equipa de Roger Schmidt nas competições europeias, nomeadamente o jogo com o Club Brugge, na Bélgica, a 15 de fevereiro, quarta-feira, para a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, três dias depois da data nesta altura conhecida para a jornada 20, que ainda não tem horários definidos.

Ao que o nosso jornal apurou até ao momento junto de fonte próxima do processo, a definição da nova data pela CPC para o jogo entre castores e águias não teve posição favorável por parte do Paços de Ferreira. Os pacenses, confrontados em reunião anterior da CPC com a antecipação para 26 de janeiro, foram contra a data. Contudo, a realização do jogo dentro de dez dias é o cenário iminente para os dois clubes.

Como está o calendário e o que diz o regulamento

O Paços-Benfica surge, para os encarnados, a três dias de um jogo europeu a uma quarta-feira, bem como três dias depois da visita a Braga, para os quartos de final da Taça de Portugal (9 fevereiro, quinta-feira, 20h30). Para o Paços, acontece entre os jogos com Portimonense (fora, 5 fevereiro) e Estoril (fora, 19 fevereiro), para o campeonato.

Ora, perante o cenário de competições de europeias para o Benfica, e de acordo com os regulamentos, há a possibilidade de alteração de data, como indicado no artigo 44.º do Regulamento das Competições da Liga, sobre o calendário dos jogos. Eis o que dizem as alíneas a) e c) do ponto 5 do dito artigo.

«Salvo acordo escrito entre os clubes contendores, qualquer jogo oficial de competição nacional deverá respeitar um intervalo entre jogos de 72 horas, calculado entre o início do primeiro jogo e o início do segundo jogo da competição nacional, exceto no caso de sucessão de jogos de quinta para domingo, em que o intervalo deverá ser de, pelo menos, 68 horas, obtida a expressa concordância do clube que tiver jogado na quinta-feira anterior» e «quando um clube, participante nas competições da UEFA, tenha de disputar um jogo dessa competição à quarta-feira tem direito, sem necessidade de acordo do clube adversário, à antecipação para sábado do jogo da jornada anterior a essa participação internacional».

Segundo a definição regulamentar, o Paços-Benfica podia realizar-se na data original, 12 de fevereiro (domingo), mas uma vez que o Benfica joga na quarta-feira seguinte para a Liga dos Campeões, tem o direito de antecipar o jogo para sábado, como é indicado na alínea c. No entanto, uma antecipação para sábado, 11 de fevereiro, colidiria com o intervalo de tempo face ao jogo em Braga, para a Taça de Portugal, no dia 9: não seriam cumpridas, nem as 68, nem as 72 horas.

O Maisfutebol apurou também que, perante a imposição de nova data pela CPC para um dia anterior ao original, foi estudado um cenário de nova data pelo Paços de Ferreira, mas para depois de 12 de fevereiro. Nomeadamente, o dia 23 de fevereiro, uma quinta-feira. No entanto, esta data, que envolveu naturais e habituais questões com a operadora, acabou descartada, também devido ao horário em que teria de ser realizado o encontro. É que, a 23 de fevereiro, há competições europeias, nomeadamente os oito jogos da segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, entre eles o Midtjylland-Sporting, bem como mais oito jogos da Liga Conferência.

As próximas horas devem trazer novidades e uma conclusão sobre o dossiê.

Como ficaria o calendário das equipas

Confirmado o jogo a 26 de janeiro, a visita do atual líder ao último classificado surge entre a deslocação aos Açores no próximo sábado, dia 21 (18h00) e a visita ao Arouca, nesta altura agendada, ainda que de forma condicionada – devido à participação dos arouquenses na Taça da Liga – para 1 de fevereiro, quarta-feira.

Para o Paços, a antecipação da receção ao Benfica passaria a acontecer entre a receção ao Sp. Braga no próximo sábado, dia 21 (15h30) e a receção ao Gil Vicente, marcada para dia 30 (segunda-feira, 19h00), quatro dias depois do jogo com os lisboetas.