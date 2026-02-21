Paulo Vitor, em declarações na flash interview da BTV, após a vitória do Benfica sobre o AVS por 3-0, na 23.ª jornada da Liga:

Análise à derrota diante do Benfica

«Enfrentámos um adversário difícil, num ambiente difícil. Sofremos o primeiro golo muito cedo e isso condicionou a equipa, melhorámos depois e tivemos um jogo mais equilibrado na segunda parte. Temos de levar o que fizemos de bom para os próximos jogos.»

Ambições do AVS até ao fim da época

«Vamos lutar até ao fim. Olhamos jogo a jogo e cada jogo é uma final, há que deixar tudo em campo, ainda faltam 11 jogos e vamos lutar até ao fim.»