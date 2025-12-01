O Benfica-Sporting da próxima sexta-feira, a contar para a 13.ª jornada, vai colocar em duelo, além de toda a história em torno do dérbi da Segunda Circular, os atuais dois melhores marcadores da Liga. O grego Vangelis Pavlidis (Benfica) e o colombiano Luis Suárez (Sporting), com dez e nove golos, respetivamente, são os principais goleadores ao fim de 12 jornadas, pouco mais de um terço de campeonato cumprido.

No arranque de uma semana que é de duelo entre águias e leões, o Maisfutebol analisa, com o auxílio do SofaScore, o que fizeram Pavlidis e Suárez até ao momento em 2025/26, na Liga.

Registos semelhantes em golos, com hat-trick na diferença

Pavlidis e Suárez estão separados por um golo na lista de marcadores na Liga e os registos globais são idênticos. Os dois atacantes marcaram em sete jogos e ficaram em branco nas cinco restantes jornadas realizadas. Todos os golos surgiram na condição de titulares.

Ambos os jogadores têm cinco jogos em que marcaram um golo, mas Pavlidis tem um hat-trick e um bis, enquanto Suárez tem dois jogos em que bisou.

Grego ligeiramente à frente na média de golos, Suárez mais rematador

Pavlidis também precisa de um pouco menos de minutos para fazer golo do que Suárez: cerca de 99 minutos, para cerca de 110 do sul-americano que veste de verde e branco.

Porém, é Suárez o mais rematador entre os dois, com uma média de 4,58 remates por jogo, para 3.25 de Pavlidis. O colombiano também cria maior número de grandes oportunidades, embora Pavlidis tenha melhor registo de concretização de ocasiões claras. Suárez também tem mais toques na área contrária por jogo.

Nota ainda para as assistências para golo, dado em que também há diferença tangencial: Pavlidis tem três assistências (embora uma delas de forma involuntária, no caso para o golo de Sudakov na Vila das Aves) e Suárez duas.

A nota global final SofaScore até ao momento é de 7.32 para Suárez, para 7.09 de Pavlidis.

Golos de Pavlidis valem mais pontos diretamente

No que toca à influência direta dos golos de ambos num resultado (golos que valeram vitória em vez de empate ou derrota/golos que valeram empate em vez de derrota), os golos apontados por Pavlidis valeram, até ao momento, mais pontos ao Benfica.

Com os golos do grego, o Benfica somou mais nove pontos, enquanto os golos de Luis Suárez permitiram ao Sporting conseguir mais cinco pontos.

A influência direta de Pavlidis deu-se em cinco jogos: marcou o único golo da vitória por 1-0 ante o Estrela (dois pontos diretos), o golo do empate 1-1 com o Santa Clara (um ponto), os dois golos da reviravolta por 2-1 ante o Gil Vicente (três pontos), um golo no empate 2-2 ante o Casa Pia (um ponto) e o golo da vitória frente ao Nacional (dois pontos). Ou seja, só o hat-trick na vitória por 5-0 ante o Arouca e o golo na vitória por 3-0 ante o AVS não tiveram, propriamente, peso direto num diferente resultado.

Já no Sporting, Suárez permitiu diretamente, com um golo em Famalicão, a vitória por 2-1 em vez do empate (dois pontos), a vitória por 1-0 ante o Estoril (dois pontos) e o empate 1-1 contra o Sp. Braga (um ponto). Os restantes sete golos (os bis no 6-0 ao Arouca e no 4-0 ao Estrela e um golo nos 3-0 ao Moreirense e Tondela) ajudaram a engordar os triunfos, mas não se traduziram necessariamente num resultado distinto.

Pavlidis tem o triplo dos golos de penálti

Se é verdade que os golos de Pavlidis permitiram mais pontos diretamente ao Benfica (quase o dobro de Suárez), a outra grande diferença reside nos golos de penálti: o grego do Benfica tem o triplo dos golos dessa forma, face a Suárez.

Dos seus dez golos na Liga, Pavlidis fez seis de penálti, enquanto o colombiano dos leões marcou duas vezes de penálti, nos nove golos que tem.