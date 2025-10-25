Pavlidis, em declarações à flash interview da BTV, após a vitória do Benfica frente ao Arouca, por 5-0:

Análise do jogo

«Foi um bom jogo para nós. Cinco golos em casa. Já há muito tempo que não marcávamos tantos golos. Acho que toda a gente gostou do jogo. Espero que os adeptos também tenham gostado, porque o ambiente hoje foi incrível. Foi um dia especial para o Benfica e estamos felizes pelos três pontos.»

Hat-trick

«Claro, é sempre bom marcar golos, ajudar a equipa e conquistar os três pontos. Foi uma noite incrível.»

RELACIONADOS
Benfica-Arouca, 5-0 (crónica)