Há 19 min
Pavlidis: «Hat-trick? É sempre bom marcar golos, foi uma noite incrível»
Avançado grego esteve em grande nível no triunfo por 5-0 sobre o Arouca
GP
GP
Pavlidis, em declarações à flash interview da BTV, após a vitória do Benfica frente ao Arouca, por 5-0:
Análise do jogo
«Foi um bom jogo para nós. Cinco golos em casa. Já há muito tempo que não marcávamos tantos golos. Acho que toda a gente gostou do jogo. Espero que os adeptos também tenham gostado, porque o ambiente hoje foi incrível. Foi um dia especial para o Benfica e estamos felizes pelos três pontos.»
Hat-trick
«Claro, é sempre bom marcar golos, ajudar a equipa e conquistar os três pontos. Foi uma noite incrível.»
