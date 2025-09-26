Pavlidis, jogador do Benfica, em declarações na Flash Interview da BTV depois da vitória sobre o Gil Vicente por 2-1, numa partida a contar para a sétima jornada da Liga. O avançado bisou no encontro, mas preferiu sublinhar o trabalho de toda a equipa.

Análise do jogo

«Não fizemos um bom jogo, foi difícil. Também a segunda parte foi muito difícil, não conseguimos atacar como queríamos, não tivemos o momento do jogo, como queremos sempre. E claro, a jogar em casa, no final o que interessa são os três pontos e estamos felizes com os três pontos. Vamos ter mais jogos difíceis».

Equipa tem de dar mais nestes jogos

«Todos têm de trabalhar para a equipa. E, claro, quando não estamos no melhor momento, e não temos essa confiança, temos de trabalhar o dobro. Hoje foi um desses dias. Toda a gente tem de correr, toda a gente tem de percorrer quilómetros. É importante para a equipa segurar os três pontos. Não interessa quais são as responsabilidades de cada um».

Vitória desbloqueia algum bloqueio psicológico

«Tem de ser, porque os últimos três jogos em casa não foram assim tão bons. Claro que queremos agradecer aos nossos adeptos, porque estão sempre ao nosso lado e a apoiar-nos como hoje. Posso prometer, em nome da equipa, que todos vão dar 100 por cento até ao fim. Lutamos por este clube, porque isso é o mais importante para o clube e para os adeptos».

