Vangelis Pavlidis, em declarações à flash interview da Sport TV, após a vitória do Benfica sobre o Estrela da Amadora por 1-0:

«Sabíamos que o jogo ia ser difícil, sobretudo porque o relvado não era o melhor. Ainda assim tentámos jogar futebol da melhor forma. O melhor que podemos fazer em cada jogo é ganhar os três pontos. No ano passado perdemos alguns jogos em que os pontos eram fáceis e hoje não aconteceu. Foi difícil marcar o golo, mas o importante é ganhar e trazer os três pontos para casa. Acho que todos sabem a grandeza do clube e temos de ganhar sempre.

Ivanovic? Temos mais jogadores agressivos a atacar o espaço e sinto que precisávamos de jogadores que marcassem golos. Quando eu e ele começarmos a comunicar melhor acho que vai ser ainda melhor.

Fenerbahçe? É importante para nós jogar na Liga dos Campeões, já jogámos contra eles num particular. Têm um grande treinador e bons jogadores, temos de dar o melhor para seguir em frente.»