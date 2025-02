Benjamín Rollheiser é o mais recente reforço do Santos, num negócio que rende 11 milhões de euros aos cofres do Benfica, por 85 por cento do passe.

Ainda enquanto jogador dos encarnados, o argentino recebeu elogios de Pavlidis, que ainda ter a confirmação do negócio falou sobre um eventual encontro entre Rollheiser e Neymar na formação brasileira. Para o avançado grego, o antigo companheiro de equipa é forte tecnicamente e pode atuar em várias zonas do terreno.

«O Rollheiser é um ótimo jogador, pode jogar no meio-campo, um pouco mais à frente ou até mesmo na linha. É um jogador muito forte tecnicamente, que sente o jogo, muito forte com o pé esquerdo e espero que ele possa ajudar a equipa para onde vai.

Veja aqui as declarações de Pavlidis sobre Rollheiser: