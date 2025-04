Pedro Santos, jogador do Arouca, em declarações na Flash Interview da BTV após o empate frente ao Benfica por 2-2:

[Análise do jogo]

«Um jogo difícil no adversário que há pouco tempo conseguiu a liderança. Sabíamos que ia ser muito difícil, o estádio sempre a galvanizar a equipa. Mas acho que nos portámos como uma equipa grande. Vemos aqui, entre nós, não vemos a equipa a pontuar, não vemos aqui para nada. Vemos tentar jogar a hora nos olhos, sabendo das dificuldades, sabendo das nossas próprias dificuldades no nosso dia-a-dia, porque, para quem não sabe, para quem não via, às vezes andámos aí semanas a treinar com 12, 13 jogadores. Muitas vezes o plantel, os jogadores, crucificam-se na nossa equipa. E isso faz-se verdadeiros grupos. Quando não estão os principais, digamos assim, os que jogam mais minutos, quem está no banco ajuda muito. E acho que temos uma grande família e um plantel muito bom.»