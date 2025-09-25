Peixoto: «Mourinho? Foi meu treinador, mas quero-lhe ganhar...»
Técnico do Gil Vicente antevê deslocação ao Estádio da Luz, para a sétima jornada da Liga
César Peixoto aborda o reencontro com José Mourinho, que o treinou no FC Porto, entre 2002 e 2004 e garante que o objetivo passa por «ganhar». O técnico do Gil Vicente espera que a polémica com arbitragem no último jogo das águias não afete «nada nem ninguém» no encontro desta sexta-feira.
Reencontro com José Mourinho
«É verdade que foi o meu treinador, é verdade que foi quem me contratou do Belenenses para o FC Porto, na altura, e que ganhámos muita coisa juntos. Mas, neste momento, ele é treinador do Benfica, eu sou do Gil Vicente e quero-lhe ganhar.»
Análise ao encontro com o Benfica
«Espero que seja um bom jogo, com três boas equipas em campo. Que as polémicas do último jogo [do Benfica] não afetem nada nem ninguém. O adversário tem mais responsabilidade por estar em casa e lutar pelo título, e o Gil Vicente, humilde, vai lutar pelos três pontos. Não vencem em casa há três jogos e não podem perder pontos na luta pelo título. Certamente será um adversário muito forte desde o início.»