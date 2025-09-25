César Peixoto aborda o reencontro com José Mourinho, que o treinou no FC Porto, entre 2002 e 2004 e garante que o objetivo passa por «ganhar». O técnico do Gil Vicente espera que a polémica com arbitragem no último jogo das águias não afete «nada nem ninguém» no encontro desta sexta-feira.

Reencontro com José Mourinho

«É verdade que foi o meu treinador, é verdade que foi quem me contratou do Belenenses para o FC Porto, na altura, e que ganhámos muita coisa juntos. Mas, neste momento, ele é treinador do Benfica, eu sou do Gil Vicente e quero-lhe ganhar.»

Análise ao encontro com o Benfica

«Espero que seja um bom jogo, com três boas equipas em campo. Que as polémicas do último jogo [do Benfica] não afetem nada nem ninguém. O adversário tem mais responsabilidade por estar em casa e lutar pelo título, e o Gil Vicente, humilde, vai lutar pelos três pontos. Não vencem em casa há três jogos e não podem perder pontos na luta pelo título. Certamente será um adversário muito forte desde o início.»

Já segue o canal de Whatsapp do Maisfutebol? 

RELACIONADOS
Mourinho e a paragem de seleções: «Treina o Aursnes e outro gajo qualquer»
Mourinho reencontra Peixoto: «Gil Vicente tem dedo de treinador»
Mourinho comenta declarações de Villas-Boas: «Totalmente de acordo»