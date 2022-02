Pepa, treinador do Vitória de Guimarães, em declarações à BTV após a derrota com o Benfica, na Luz (3-0):

[sobre a ovação da Luz no momento da entrada de Yaremchuk] «Faz bem em fazer essa pergunta primeiro, pois está acima de tudo. A vida, a humanidade, está acima de tudo. Foi arrepiante. Não podemos ficar só pelas homenagens, mas temos de passar essa mensagem de apoio, de solidariedade.»

«Em primeiro lugar quero dar os parabéns ao Vitória. Não é fácil, depois de dois jogos maus, ter esta personalidade, e fazer mais remates do que o Benfica. Mas também tenho de dar os parabéns ao Benfica pela eficácia. Tínhamos dito que jogaríamos olhos nos olhos. Tivemos ali três lances na cara do guarda-redes e não conseguimos marcar. Nos últimos quinze minutos é que faltou a mesma capacidade. Pode parecer estranho, mas este é o caminho. Voltámos a encontrar-nos como equipa. Foi um bocado ingrato não conseguirmos discutir o resultado, pois o jogo discutimos.»

[sobre o peso do terceiro golo] «Concordo. Sofrer o 3-0 quando estamos bem, quando estamos por cima… não é fácil. Entrámos na segunda parte com o mesmo critério mas sofremos esse terceiro golo. Não foi fácil. Parabéns ao Benfica pelo resultado, mas não me lembro de uma equipa fazer tantos remates e ganhar tantos cantos aqui. Sobretudo tendo em conta aquilo que estava para trás. A eficácia do Benfica foi determinante.»