Pepe, antigo internacional português, em declarações aos jornalistas, à margem da cerimónia «Portugal Football Globes 2025»:

Mourinho no Benfica

«Mourinho? É uma mais-valia para o futebol português e para a Liga, ter um treinador como o Mourinho no nosso campeonato é sempre benéfico. Acho que estão todos entretidos com as conferências de imprensa que ele faz. Ele disse que está focado no trabalho no Benfica e é bom para o nível europeu e internacional, porque ele atrai muitas pessoas.»

«Claro que sim (Benfica fica mais forte com Mourinho). Fui treinado por ele e conheço as competências, é um excelente treinador e que vai fazer de tudo para colocar o Benfica a ganhar. Espero que não o faça, porque quero que o FC Porto regresse aos títulos, mas vai ser uma Liga bastante entretida. Acho que o Mourinho não perdeu nada. Claro que os anos nos vão ensinando muitas coisas, não levamos tanto as coisas a peito e tentamos ser mais racionais, e acho que está um treinador muito mais ponderado.»