Declarações do futebolista do Famalicão, Pêpê Rodrigues, à Benfica TV, após a derrota por 2-0 ante o Benfica, no Estádio da Luz, em jogo da 18.ª jornada da I Liga:

«Entrámos mal, sofremos logo dois golos e a partir daí a estratégia que trazíamos para o jogo ficou mais difícil. Mas não virámos a cara à luta, mesmo na primeira parte tivemos uma bola no poste. Continuámos a acreditar, o mister corrigiu algumas coisas ao intervalo no balneário. Viemos para a segunda parte com o intuito de fazer um golo para depois ir em busca do empate. Não conseguimos, mas fica a reação, é olhar para a frente.»

[Regressar a uma casa onde se formou:] «Quanto a isso, estou eternamente grato ao Benfica, mas neste momento estou focado no Famalicão.»