Petit, treinador do Belenenses, em declarações na flash interview da BTV, após a derrota por 2-1 frente ao Benfica, no Estádio da Luz, no jogo inaugural da ronda 19 da Liga:



«O resultado é injusto pelo que fizemos e criámos. Pedi aos jogadores coragem, personalidade e para desfrutarem. Na primeira pate não tivemos tão bem, o Benfica é muito forte em casa, mas ainda assim tivemos duas oportunidades, uma delas pelo Licá na cara do guarda-redes.





O Benfica chega ao golo num erro nosso, facilitámos a tirar a bola. Depois sofremos de bola parada. A segunda parte é completamente nossa. Podem ver as estatísticas: a quantidade de remates e de oportunidades. Jogámos por dentro e por fora. Isto dá-nos mais responsabilidade para o futuro. A equipa está a crescer e sinto-me orgulhoso pelo que os jogadores têm feito.»



[O que transmite para o futuro]:



«Ainda só temos três semanas de trabalho. Dá-nos mais responsabilidade. Estamos sempre a corrigir alguns aspetos e já na segunda-feira, temos de trabalhar, querer sempre melhorar. Não é fácil jogar aqui, fazer dois golos e sofrer três. Temos trabalhado as bolas paradas. Na segunda parte o Benfica faz o golo e tem uma ou outra oportunidade.Acho o resultado completamente injusto.»