Petit destaca a difícil «tradição» de jogar no reduto do Santa Clara e antevê um duelo difícil contra o Benfica, um adversário que se encontra «na luta pelo título». O técnico dos insulares garante que a equipa precisa de ter «personalidade» para defrontar as águias, esta sexta-feira (18h30):

Abordagem do Santa Clara à receção ao Benfica

«O nosso foco tem de ser mais naquilo que nós temos de fazer. Temos de ter personalidade. Não podemos ter receio de ter bola, sabendo que a adaptação ao campo pode ser essencial, mas os jogadores trabalharam bem dentro da estratégia e da nossa ideia do jogo. Vamos defrontar um adversário que está na luta pelo título, mas nós temos de olhar mais para aquilo que é a nossa identidade, para o que podemos fazer, sabendo que do outro lado há muita qualidade, tanto em termos individuais, como coletivos.»

Ideia de jogo vincada dos insulares

«Para estes jogos a motivação existe sempre. Agora é em termos de concentração porque nestes jogos há os detalhes e pormenores que fazem muita a diferença. Tradicionalmente é muito difícil jogar nos Açores, as equipas têm essas dificuldades. Nós temos de aproveitar isso, mas traduzir em pontos.»