Carlos Carvalhal, treinador do Sp. Braga, em declarações na zona de entrevistas rápidas da BTV, após a goleada sofrida no Estádio da Luz, diante do Benfica.

««Quero assumir a responsabilidade total por este resultado. A culpa é inteiramente minha. Vínhamos de um jogo com o Paços que jogámos com o Ludogorets, passados três dias fizemos um jogo para a competição europeia.

Quisemos jogar da mesma forma, enquanto tivemos energia. Com pressão alta, basta falhar um milímetro, com jogadores com a capacidade do Benfica. Jogadores foram honestos, mas a energia não estava lá. Quis ganhar o jogo, podia jogar mais em contenção, podíamos perder 2-0, mas íamos perder a identidade. Foi um acidente de percurso, aconteceu. Dia mau para nós, parabéns ao adversário. Perdemos apenas três pontos e vamos perseguir o nosso caminho e não temos razões para duvidar de que o caminho vai ser muito bom.

Os jogadores tentaram fazer o que pedi, mas não conseguiram e sabemos porque não conseguiram. Faltou meio metro e contra uma equipa destas, elevou o resultado para níveis que não representa a diferença entre as duas equipas. Vínhamos de dez jogos sem perder, nós só perdemos com o Sporting em casa e este jogo.

Temos uma paragem importante e recuperar passa por dizer aos jogadores que assumo a responsabilidade. Jogámos como jogámos com todos os adversários. Vamos reaparecer com outra energia depois da paragem.»