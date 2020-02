O presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) reagiu ao apelo do Benfica para que árbitros estrangeiros apitem os jogos do título.

«Existe essa possibilidade, mas não foi com esse objetivo que foi colocado no regulamento. Se calhar, temos de perceber que faria sentido se também trouxéssemos dirigentes do estrangeiro para dirigir os nossos clubes e o nosso futebol. Aí também trazíamos outras mentalidades do estrangeiro, se calhar também percebíamos que afinal não precisávamos assim tanto de árbitros estrangeiros», afirmou Luciano Gonçalves em declarações à SIC Notícias.