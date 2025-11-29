Liga
Prestianni e a vitória na Madeira: «É um incentivo extra para o dérbi»
Argentino sublinha importância do triunfo e assume que quer «mais minutos» no Benfica
Gialuca Prestianni, jogador do Benfica, em declarações na flash interview à Sport TV, após a vitória (2-1) na visita ao Nacional da Madeira, na 12.ª jornada da Liga:
«Estou muito feliz. A vitória era muito importante, sabemos que agora vem o Sporting e é um incentivo extra para termos mais confiança para encarar o dérbi.»
Triunfo muito importante nesta altura
«Não estava a ser justo quando estávamos a perder. Eles fizeram um golo, mas a equipa nunca baixou os braços e chegou ao triunfo.»
Lance do golo que marcou
«Também pensei em cruzar para o Pavlidis, mas vi que o defesa foi para trás e não tive dúvidas em rematar.»
Vai ficar no Benfica?
«Tenho contrato com o Benfica, estou muito concentrado aqui e estou a trabalhar para ter mais oportunidades e minutos. Vou continuar a trabalhar como sempre.»
Jogo com o Sporting
«Há que trabalhar e lutar.»
