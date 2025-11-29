Gialuca Prestianni, jogador do Benfica, em declarações na flash interview à Sport TV, após a vitória (2-1) na visita ao Nacional da Madeira, na 12.ª jornada da Liga:

«Estou muito feliz. A vitória era muito importante, sabemos que agora vem o Sporting e é um incentivo extra para termos mais confiança para encarar o dérbi.»

Triunfo muito importante nesta altura

«Não estava a ser justo quando estávamos a perder. Eles fizeram um golo, mas a equipa nunca baixou os braços e chegou ao triunfo.»

Lance do golo que marcou

«Também pensei em cruzar para o Pavlidis, mas vi que o defesa foi para trás e não tive dúvidas em rematar.»

Vai ficar no Benfica?

«Tenho contrato com o Benfica, estou muito concentrado aqui e estou a trabalhar para ter mais oportunidades e minutos. Vou continuar a trabalhar como sempre.»

Jogo com o Sporting

«Há que trabalhar e lutar.»