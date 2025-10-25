Prestianni, em declarações à flash interview da BTV, após a vitória do Benfica frente ao Arouca por 5-0, na nona jornada da Liga:

Titularidade

«Estamos muito contentes, muito felizes pela vitória. A equipa precisava desta vitória para voltar a ganhar confiança. Estou muito feliz por poder regressar da seleção e somar minutos. Quero também agradecer ao Benfica por me ter deixado ir. Agora estou muito focado aqui no Benfica, para ganhar tudo o que vem aí.»

Regresso do Mundial sub-20

«O Mundial correu muito bem. Como já disse, queríamos ganhar o Mundial, mas não foi possível. Agora estou aqui no Benfica e muito concentrado em tudo o que vem a seguir. Mais uma vez, quero agradecer ao Benfica por me ter deixado ir ao Mundial. Sinto-me com muito mais confiança, muito mais confiança a nível individual. Quero aproveitar ao máximo os minutos que tiver.»