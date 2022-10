A Polícia de Segurança Pública (PSP) identificou 39 adeptos do Benfica por distúrbios no centro histórico de Braga ao final da noite de sábado, após o empate da formação encarnada com o V. Guimarães (0-0), no Estádio D. Afonso Henriques.

«Na fase final deste policiamento que decorreu com normalidade, cerca das 23h45, começaram-se a registar, agora no centro histórico da cidade de Braga, deflagrações de engenhos pirotécnicos levadas a efeito por um grupo substancial de jovens vestidos de negro, enquanto entoavam cânticos, o que causou alarme e pânico nas pessoas que frequentavam os espaços de lazer daquela área», explicou o Comando Distrital de Braga da PSP, em comunicado.

O grupo foi intercetado e conduzido às instalações do Comando Distrital da PSP de Braga, «onde foram identificados todos os elementos, para elaboração do correspondente auto».

«Foram identificados 39 indivíduos associados ao movimento casual do SLB, maioritariamente residentes na zona de Lisboa. A cidade retomou a normalidade e o expediente será remetido às autoridades competentes», concluiu o Comando Distrital de Braga da PSP.