O Benfica venceu o AVS em casa, no Estádio da Luz, numa goleada choruda por 6-0, em duelo da 31.ª jornada da Liga portuguesa. Além do acompanhamento AO VIVO, o Maisfutebol analisou o sentimento dos internautas em relação a este jogo através do Pulsómetro.

Em relação ao Benfica, o sentimento positivo prevaleceu - 81% contra 19% de comentários negativos. O desempenho ofensivo das águias foi o tópico mais discutido, seguido da goleada em si.

O Pulsómetro é um projeto inovador no espaço mediático português, desenvolvido em parceria entre a Augusta Labs e o Maisfutebol, garantindo transparência na análise das interações digitais relacionadas com os jogos.

Conteúdo gerado com recurso a IA - Indicador de sentimento e dos tópicos mais discutidos entre os adeptos nas redes sociais, baseado em tecnologia de inteligência artificial (IA).

Não é uma sondagem, mas um reflexo de opiniões interpretadas por um modelo tecnológico. A atualização dos dados decorre desde os primeiros 15 minutos de cada jogo até 3 horas após o apito inicial. Projeto de colaboração entre a Augusta Labs e o Maisfutebol.