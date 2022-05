De saída do Benfica, depois de ter sucedido a Jorge Jesus a meio da temporada, Nélson Veríssimo fez uma reflexão sobre a experiência no cargo de técnico principal. O treinador referiu que não vai sair do clube com «noção de missão cumprida» e assumiu que esta foi uma época «negativa» para os encarnados.



«Poderíamos e deveríamos ter sido mais competentes em alguns momentos. Incluo-me nessa situação como treinador, não são só os jogadores. Será sempre uma época negativa, mas temos de ter consciência da resposta que a equipa deu em alguns momentos. O percurso que os jogadores fizeram na Liga dos Campeões desde o início até à eliminação com o Liverpool, o jogo com o Sporting. Fruto do momento dos adversários, sentimos que os resultados já estavam feitos antes de jogarmos. Não saio com noção de missão cumprida, não ganhámos nenhum título, mas tudo fizemos para o que o desfecho fosse outro. Era altura de pensar na próxima época e achámos que este era o momento indicado para trazer alguns jovens», começou por dizer, na sala de imprensa do estádio Capital do Móvel.



«Ficaram objetivos por atingir, mas temos de ver o copo meio cheio, Houve jogadores que tiveram mais volume competitivo fruto das minhas decisões como o Gonçalo Ramos e o Paulo Bernardo. O Darwin melhorou a relação entre o número de jogos e o número de golos. Durante quatro meses a equipa conseguiu fazer golos com exceção de dois jogos. Demos a possibilidade aos jovens de terem volume competitivo, de se mostrarem aos adeptos e ao futuro treinador», acrescentou.



Veríssimo reiterou que quando não se conquistam títulos, a época «é sempre negativa» e debruçou-se sobre os jovens talentos que há no Benfica.



«Se há pessoa que conhece bem estes jogadores, sou eu, juntamente com todos os outros treinadores. Há qualidade, às vezes é uma questão de oportunidade e da forma como os plantéis são construídos. Olho mais para as questões qualitativas. Acho que ficam coisas interessantes para o futuro do Benfica», concluiu.

Findada a experiência, que conselho daria o treinador do Benfica atualmente a si mesmo se pudesse voltar atrás?



«Esse conselho fica só para mim. Em todas as circunstâncias temos de fazer uma reflexão. O que tenho de registar e o que me deixa tranquilo é que naquele momento tomei as melhores decisões. Olhando agora e fazendo uma restrospetva, podíamos ter tomado outras decisões. Mas estou de bem com a minha consciência», concluiu.