Vindos de triunfos na ronda anterior da Liga, Benfica e Moreirense procuram dar sequência ao bom momento, este sábado, no duelo que opõe as duas equipas para a 31.ª jornada do campeonato.

Nas águias, José Mourinho confirmou que o lesionado Tomás Araújo é o único jogador que está fora da partida, pelo que António Silva deverá voltar ao eixo defensivo esta tarde. No ataque, sobra a dúvida: Ivanovic ou Pavlidis?

GALERIA: ONZES PROVÁVEIS PARA O BENFICA-MOREIRENSE

No Moreirense, Vasco Botelho da Costa volta a poder contar com Maracás, Francisco Domingues e Nile John, que cumpriram castigo na jornada anterior, frente ao Estoril.

O Benfica-Moreirense tem apito inicial agendado para as 18h00, no Estádio da Luz, e será arbitrado por Iancu Vasilica, da associação de Vila Real. Como sempre, pode acompanhar o jogo, ao minuto, pelo Maisfutebol.

