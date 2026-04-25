Quem joga na frente nas águias? Onzes prováveis para o Benfica-Moreirense
Esperadas mexidas nos onzes iniciais que José Mourinho e Vasco Botelho da Costa vão apresentar esta tarde
Esperadas mexidas nos onzes iniciais que José Mourinho e Vasco Botelho da Costa vão apresentar esta tarde
Vindos de triunfos na ronda anterior da Liga, Benfica e Moreirense procuram dar sequência ao bom momento, este sábado, no duelo que opõe as duas equipas para a 31.ª jornada do campeonato.
Nas águias, José Mourinho confirmou que o lesionado Tomás Araújo é o único jogador que está fora da partida, pelo que António Silva deverá voltar ao eixo defensivo esta tarde. No ataque, sobra a dúvida: Ivanovic ou Pavlidis?
GALERIA: ONZES PROVÁVEIS PARA O BENFICA-MOREIRENSE
No Moreirense, Vasco Botelho da Costa volta a poder contar com Maracás, Francisco Domingues e Nile John, que cumpriram castigo na jornada anterior, frente ao Estoril.
O Benfica-Moreirense tem apito inicial agendado para as 18h00, no Estádio da Luz, e será arbitrado por Iancu Vasilica, da associação de Vila Real. Como sempre, pode acompanhar o jogo, ao minuto, pelo Maisfutebol.