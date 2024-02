O momento de forma de Antonio Adán voltou à ordem do dia na noite de domingo, após o empate do Sporting em Vila do Conde, e algumas são as vozes que apontam que o guarda-redes espanhol pode comprometer a luta leonina pelo título.

Mas afinal, e no que respeita às balizas, quem parte em vantagem na luta pelo título?

O Maisfutebol, através da parceria com a Sofascore, foi à procura de uma resposta, pelo menos a nível estatístico, e os números são claros: é o Benfica, com Trubin, que está mais confortável nessa posição.

Desde logo, o jovem da Ucrânia é o que reúne a melhor média pontual na Liga, com 7.24. Diogo Costa, do FC Porto, não fica muito atrás, com 7.07, enquanto Adán está em desvantagem, com uma média de 6.71.

O guardião espanhol é também quem sofre mais golos por jogo, com um golo de média. Diogo Costa tem uma média de 0.74, ao passo que Trubin sofre cerca de um golo a cada dois jogos: 0.53.

Apesar deste número favorável, até é o jogador das águias quem mais é posto à prova durante as partidas: defende em média 2.84 remates por jogo, contra os dois de Diogo Costa e os 1.50 de Adán.

Trubin leva vantagem face aos rivais em vários parâmetros, com destaque para os golos evitados: ao todo, e face à estatística de expected goals, o futebolista encarnado já evitou 10.2 golos na Liga, face aos 3.08 de Diogo Costa.

Muito longe está Adán, que sofreu claramente mais golos do que o esperado: tem um número negativo de 3.12.