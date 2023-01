Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, em declarações na flash interview da BTV, após a derrota por 1-0 na Luz contra o Benfica, no jogo inaugural da 15.ª jornada da Liga:



«Foi um jogo muito difícil. Houve muita qualidade da parte do Benfica. Só tenho de elogiar os meus jogadores pelo empenho e pelo trabalho que fizeram. Estivemos muito longe da baliza adversária. Ainda assim, podíamos ter conseguido o empate no final com uma dose de felicidade depois de uma jogada fantástica.



O Benfica foi muito superior com combinações muito complicadas de parar. Trabalhámos muito, defendemos bem, mas ficámos curtos. Deveríamos ter tido mais bola na primeira parte, mas falhámos muitos passes o que impediu que saíssemos mais. Ao intervalo corrigimos, demos ânimo à equipa, mas a vitória do Benfica é incontestável.



Tínhamos 15 pontos à 7.ª jornada e já dizia o que digo hoje. Tranquilo? Nunca. O que está pela frente vai ser muito duro, muito difícil. Espero que nas próximas semanas venha gente para ajudar. Estamos carenciados em algumas posições. Tivemos as lesões do Welinton e do Pedro Sá, isso retira experiência à equipa. Já falei publicamente disto e sei que a administração está a trabalhar nesse sentido. Estamos muito limitados.



Autorizámos o Luquinha a ir ao Brasil... Aconteceu-lhe uma tratégia. Faleceu o seu pai e foi ao Brasil. Queríamos oferecer-lhe este resultado. Estamos com ele em pensamento.»